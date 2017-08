Kanton Aargau Kleinkind überlebt Sturz aus Fenster

Ein 16 Monate altes Mädchen stürzt mehrere Meter in die Tiefe. Er wird am Kopf und Körper verletzt, erleidet innere Verletzungen.

Ein 16 Monate altes Kleinkind überlebte den Sturz aus dem zweiten Stock eines Wohnblocks in Aarburg, Bezirk Zofingen, schwer verletzt. Die Aargauer Zeitung berichtet, dass am Montag das kleine Mädchen auf den Fenstersims kletterte, derweil die Eltern im Wohnzimmer mit Hausarbeiten beschäftigt waren. Beim Sturz in sechs Meter Tiefe habe sich das Kind schwere Kopfverletzungen und innere Verletzungen zugezogen, sei jetzt aber außer Lebensgefahr. Die Polizei prüft nun, ob eine Verletzung der elterlichen Sorgfaltspflicht vorliegt. (eba)