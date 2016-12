Leibstadt/Aargau Kernkraftwerk Leibstadt bald wieder am Netz

Kernkraftwerk Leibstadt bald wieder am Netz

Die Sicherheitsinspektionen am Kernkraftwerk sind abgeschlossen. 32 Brennstabrohre sind ausgewechselt worden, da an ihnen Oxidationen festgestellt wurden. Im Januar soll der Reaktorkern neu beladen werden

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Das Kernkraftwerk Leibstadt (KKL) hat die Inspektionen an den Brennelementen abgeschlossen und die Befunde bewertet. Sämtliche Analysen und Sicherheitsbewertungen sowie der Freigabeantrag zur neuen Kernbeladung und Kernfahrweise wurden dem Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) planmässig eingereicht. Das geht aus einer Pressemitteilung des KKL vom Montag hervor.

Während der diesjährigen Jahreshauptrevision wurden lokale Verfärbungen (Anzeichen für Oxidation) an mehreren Hüllrohren der Brennelemente entdeckt. Dies führte in der Folge zu einem verlängerten Stillstand der Anlage. In den letzten Wochen wurden umfangreiche Inspektionen durchgeführt.

Von den insgesamt 648 Brennelementen des Reaktorkerns weisen 47 Brennelemente Verfärbungen an wenigen Hüllrohren auf. Die Befunde treten lokal an spezifischen Positionen im Kern auf und betreffen ausschließlich Brennelemente im ersten Betriebszyklus. Bei 15 stärker betroffenen Brennelementen wurden 32 der insgesamt 62 208 Brennstäbe repariert, indem das betroffene Hüllrohr durch einen Zirkonium-Stab ohne Uran ersetzt wurde. Die für eine neue Kernbeladung und Kernfahrweise notwendigen Sicherheitsbewertungen aller Inspektionsdaten, Analysen und Expertenmeinungen sind abgeschlossen und dem ENSI eingereicht. Das KKL ist überzeugt, dass die Voraussetzungen für einen sicheren Betrieb im neuen Betriebszyklus gegeben sind. Nach erfolgter Freigabe seitens des ENSI soll der Reaktorkern für den nächsten Betriebszyklus sowohl mit neuen als auch bestehenden und reparierten Brennelementen beladen werden.

Gemäß aktueller Planung soll der Kern im Januar beladen und die Anlage für die Wiederinbetriebnahme vorbereitet werden. Parallel dazu wird mit den Herstellern der Brennelemente sowie des Reaktors und zusammen mit externen Experten die detaillierte Ursachenanalyse fortgesetzt.

Das ENSI hat die Befunde an den Hüllrohren mit INES 1 (Anomalie) aufder internationalen Ereignisbewertungsskala für Kernanlagen eingestuft. Der Reaktorkern besteht aus 648 Brennelementen mit je 96 Brennstäben. Die Brennstäbe sind mit Uranpellets gefüllt.