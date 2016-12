Aarau Kantonspolizei nimmt Gaunerduo fest

Der eine stand auf der Fahndungsliste, der andere hatte geklaute Kosmetika bei sich. Beide Männer wurden von der Kantonspolizei in Aarau festgenommen.

Zwei 29 und 40 Jahre alte Männer festgenommen hat die Aargauer Kantonspolizei am Mittwochnachmittag in Aarau. Der jüngere von beiden stand zur Verhaftung ausgeschrieben in der Fahndungsliste. Der Ältere hatte Diebesgut bei sich. Zivile Fahnder der Kantonspolizei hatte die Männer in der Nähe des Aarauer Bahnhofs kontrolliert. In der Reisetasche des einen fanden sie Kosmetika im Wert von rund 2000 Franken über deren Herkunft der Mann keine plausible Angaben machen konnte. Den anderen verriet ein Blick in die Fahndungsliste. (mhe)