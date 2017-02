Habsburg Kaiser und Könige in Aargauer Schlössern

Im zum Stammland der Basisdemokratie gehörenden Kanton Aargau geht es 2017 an den historischen Schauplätzen des Museum Aargau höchst kaiserlich und königlich zu.

Monarchen gewidmet ist die Ausstellungsreihe 2017 des Museums Aargau. In den Schlössern Lenzburg, Hallwyl, Wildegg und Habsburg, im Kloster Königsfelden, im Vindonissa Museum und am Legionärspfad erzählen Ausstellungen von Kaisern, die einst feudal den Aargau durchreisten, von einer Königin, die geschickt ihre Macht ausübte und von Aargauer Adeligen in königlichen Diensten. Die Ausstellung „Kampf um Neros Erbe“ ist im Vindonissa Museum bereits seit dem 18. November zu sehen. Alle andern Standorte öffnen die Tore zur Saison 2017 am 1. April. (mhe)