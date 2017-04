Koblenz Jugendliche außer Rand und Band

Sachbeschädigungen in Höhe von mehreren tausend Franken angerichtet haben in der Nacht zum Samstag mehrere Jugendliche im Kanton Aargau.

Mehrere Jugendliche haben in der Nacht zum Samstag im Aargau Sachschäden in Höhe von mehreren tausend Franken angerichtet. In Koblenz beschädigten ein 13- und ein 14-Jähriger ein Haus mit Steinwürfen, meldet die Kantonspolizei. In Baden wurde von Jugendlichen ein Glasdach zertrümmert. Die Täter konnten fliehen. In Möhlin feierten Jugendliche auf dem Schulgelände eine ungenehmigte Party, bei der es zu Sachbeschädigungen kam. Als die Polizei die Feier beendete, griff ein 16-Jähriger die Polizisten an. Er wurde vorübergehend festgenommen. (mhe)