Aarau Jeder zehnte Schweizer lebt im Ausland

Jeder zehnte Schweizer lebt im Ausland. Laut der aktuellen Statistik des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten ist die Zahl der im Ausland lebenden Schweizer auf 775 000 gestiegen. 60 Prozent dieser Eidgenossen leben im europäischen Ausland. In Frankreich leben mit 200 000 die meisten Schweizer. 90 000 leben in Deutschland, 80 000 in den USA und 50 000 Schweizer leben in Italien. In der Schweiz leben derzeit acht Millionen Menschen als ständige Wohnbevölkerung. Zwei Millionen davon sind Ausländer. (mhe)