Wildegg In der Waschküche bricht Feuer aus

In der Waschküche bricht Feuer aus

Mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht wurden fünf Bewohner eines Hauses im aargauischen Wildegg. In der Waschküche des Hauses war Feuer ausgebrochen.

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Wildegg ist am Samstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Wegen dichten Qualms musste die Feuerwehr die Bewohner evakuieren. Fünf Hausbewohner wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens ist laut Meldung der Aargauer Kantonspolizei noch nicht ermittelt. Ersten Erkenntnissen zufolge ist das Feuer in der Waschküche ausgebrochen. Die Brandursache steht allerdings noch nicht fest. Brandexperten der Polizei haben Ermittlungen aufgenommen. (mhe)