Fricktal In der Schweiz bahnt sich ein Streit um das Gesundheitszentrum Fricktal an

In der Schweiz bahnt sich ein Streit um das Gesundheitszentrum Fricktal an

Der Kanton will Standorte des Gesundheitszentrums Fricktal, Rheinfelden und Laufenburg, künftig einzeln beurteilen. Dagegen wehren sich die Fricktaler Großräte mit einer Interpellation. Denn die Politiker befürchten durch die Absicht einen Leistungsabbau in Laufenburg.

Fricktal – Bereits in der ersten Großratssitzung der neuen Amtsperiode wurden die Fricktaler Großräte gestern aktiv. Sie reichten eine Interpellation zum Gesundheitszentrum Fricktal (GZF) ein. Hintergrund ist die Absicht des Departements Gesundheit und Soziales (DGS), künftig die Betriebsbewilligung und den Leistungsauftrag nicht mehr einheitlich ans GZF zu vergeben, sondern separat an die Standorte Laufenburg und Rheinfelden. Auch die Wirtschaftlichkeitsprüfung und damit die Tarifgenehmigung soll nach dem Willen des Departements künftig separat erfolgen.

"Damit soll das Rad der Zeit auf den Stand von vor fast 20 Jahren zurückgedreht und ein innovatives, kostengünstiges, funktionierendes und effizientes Erfolgsmodell eingestampft werden", heißt es in der Interpellation. Sie verweist darauf, dass die Fusion der Spitäler Laufenburg und Rheinfelden vor 18 Jahren zustande gekommen sei, weil das Spital Laufenburg Sparvorgaben des DGS nicht mehr habe erfüllen können. Unterzeichnet haben die Interpellation neben Sprecherin Elisabeth Burgener alle Fricktaler Großrätinnen und Großräte außer Gertrud Häseli (Grüne). Sie habe nicht unterschrieben, da sie der Meinung sei, dass man eine Strukturbereinigung im Bereich der Spitäler prüfen müsse, sagte Häseli auf Anfrage.

Die übrigen Fricktaler Großräte haben die Absicht des DGS "mit Erstaunen zur Kenntnis genommen". Sie wenden sich nun mit sieben Fragen an den Regierungsrat – unter anderem wollen sie wissen, ob die Regierung eine Entwicklung befürworte oder in Kauf nehme, die "letztlich dazu führt, dass die bisher erfolgreichen Synergien wie zum Beispiel der Notfallverbund nicht mehr genutzt werden können." Die Großräte sind der Ansicht, dass dies "unweigerlich" zu Kostensteigerungen oder Leistungsabbau, insbesondere am Standort Laufenburg, führen wird.

Weiter monieren die Politiker, dass das DGS "massiv in die unternehmerische Gestaltungsfreiheit der GZF AG" eingreife und fragt den Regierungsrat, wo er die Vorteile dieses Eingriffs für die Bevölkerung des Fricktals und des Kantons sehe.

Beim GZF selber kann man den Entscheid des Departements nicht nachvollziehen, wie Miriam Crespo, Leiterin Unternehmenskommunikation, auf Anfrage sagt. Man sei "seit geraumer Zeit im intensiven Gespräch" mit dem DGS. Dieses habe mit wechselnden Begründungen versucht, den Entscheid zu rechtfertigen. Anfänglich habe das Departement noch signalisiert, mit dem GZF eine tragbare Lösung finden zu wollen, im Herbst dann aber relativ abrupt kommuniziert, es halte am Entscheid fest und es bestehe kein weiterer Gesprächsbedarf. "Daher haben wir uns für den politischen Weg entschieden", so Crespo.

Zu den Auswirkungen einer getrennten Beurteilung der beiden Standorte sagte Crespo, dies sei abhängig davon wie der Leistungsauftrag konkret aussehe und welche Synergien nicht mehr genutzt werden könnten. Je nachdem müsse man "mit einer völlig unnötigen Kostensteigerung rechnen". Wie dieser begegnet würde, sei noch nicht definiert und bedürfe einer Abklärung.

DGS-Sprecherin Daniela Diener nahm gestern nicht Stellung, "weil damit der Beantwortung zuhanden des Regierungsrats vorgegriffen würde".