Aarau Heiße Asche äschert Dachwohnung ein

Heiße Asche hat im Dachgeschoss eines Aarauer Hauses Feuer ausbrechen lassen.

Fahrlässigkeit hat am Mittwochmorgen in Aarau zu einem Brand in einem Wohn- und Gewerbegebäude in der Innenstadt geführt. Verletzt wurde dabei niemand. Der entstandene Sachschaden beträgt laut Mitteilung der Aargauer Kantonspolizei mehrere zehntausend Franken. Das Feuer war in Abstellraum einer Dachwohnung ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen von Brandexperten ist das Feuer auf eine Fahrlässigkeit im Umgang mit heißer Asche zurückzuführen. Die Ermittlungen der Kantonspolizei sind noch im Gange. (mhe)