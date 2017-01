Waldshut/Koblenz Heidi Wanner tritt als Gemeindeammann von Koblenz zurück

Der Bezirk Zurzach im Kanton Aargau verliert mit dem Abschied der Koblenzer Rathauschefin seinen einzigen weiblichen Gemeindeammann.

Waldshut/Koblenz (afr) Heidi Wanner tritt nach 14 Jahren als Gemeindeammann von Koblenz zurück. Der Umgangston sei ihr zu rau geworden, erklärte die 63-Jährige Rathauschefin der Schweizer Nachbargemeinde, die sich mit Waldshut die Rheinbrücke teilt.

Der Bezirk Zurzach verliert damit seinen einzigen weiblichen Gemeindeammann. Heidi Wanner ist zum Ende 2016 zurückgetreten und verlässt auch den Gemeinderat. „Persönliche Gründe haben mich zum Rücktritt bewogen“, sagt die Koblenzerin, die auch auf der deutschen Seite von vielen Begegnungen auf kommunalpolitischer Ebene bekannt ist. Den Entscheid habe sie im Spätfrühling gefällt. Zunächst für sich. Danach habe sie nach und nach ihr Umfeld orientiert. „Die Kommunikation fiel mir nicht leicht“, sagt Wanner.

Einfach fällt es ihr auch nicht, über die Gründe zu reden. „Das Amt und die Geschäfte sind nach wie vor sehr interessant“, sagt das FDP-Mitglied, „aber der Umgang ist in den letzten Jahren zunehmend schwieriger geworden. Sowohl im Gremium als auch mit einzelnen Einwohnern.“ Wanner stellt fest, dass der Ton rauer geworden sei. Die Sitten und das Gebaren der nationalen Politik seien auch auf der lokalen Ebene angekommen. „Dieser Wandel hat inzwischen auch im Kleinen stattgefunden“, bedauert Wanner und erwähnt als Beispiel den Erhalt von E-Mails, die jeden Anstand vermissen ließen. „Darauf habe ich keine Lust mehr“, sagt die zweifache Mutter und Großmutter.

Sie habe sich für den Entscheid lange Zeit genommen, betont Wanner, „am Ende war es ein regelrechtes Ringen“. Doch mit 63 Jahren sei sie nun auch in einem Alter, in dem sie die Zeit gerne anders nutzen würde. Zum Beispiel mit den beiden Enkeln. Ihre politische Ader hat sie lange ausgelebt: 1994 wurde sie als erste Frau in den Koblenzer Gemeinderat gewählt, 1998 wurde sie Vizeammann, 2002 Ammann.

Die Ersatzwahl durch die Einwohner findet am 23. Oktober statt. Einen offiziellen Ammann-Kandidaten gibt es noch nicht. Wie ein deutscher Bürgermeister leitet der Schweizer Gemeindeammann (teilweise auch als Gemeindepräsident bezeichnet) sowohl den Gemeinderat als auch die Verwaltung.