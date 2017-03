Ehrendingen Hausanbau brennt vollständig nieder

Im letzten Augenblick einen Großbrand verhindert hat die Feuerwehr am Mittwochabend in Ehrendingen.

Abgebrannt ist am Mittwochabend in Ehrendingen ein an ein Wohnhaus angebauter hölzerner Schuppen. Die Feuerwehr konnte das Wohnhaus retten, obwohl die Flammen schon auf das Dachgeschoss des Hauses übergegriffen hatten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist laut Meldung der Aargauer Kantonspolizei noch nicht bekannt. Ebenso ungeklärt ist auch die Brandursache. Personen wurden nicht verletzt. Die beiden 25 und 27 Jahre alten Hausbewohner hatten sich bei Brandausbruch selbst in Sicherheit gebracht. (mhe)