Kanton Aargau Grossbrand zerstört Scheune und Haus

Eine Scheune und ein Wohnhaus werden bei einem Großbrand zerstört.

Ein Großbrand in Zofingen, bei dem über 100 Feuerwehrleute im Einsatz waren, verursachte einen Schaden über mehrere Hunderttausend Franken. Der Brand sei in einer Scheune am Donnerstagmorgen ausgebrochen und habe dabei auf den Dachstuhl eines benachbarten Wohnhaus übergegriffen, so die Information der Kantonspolizei. Gerade noch rechtzeitig konnten die Rettungskräfte eine Bewohnerin des Hauses in Sicherheit bringen sowie mehrere Ziegen und Kaninchen vor den Flammen retten. Bei dem Brand wurde die Scheune komplett zerstört. (eba)