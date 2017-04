Veltheim Griff zum Radio bringt Auto außer Kontrolle

Beim Hantieren am Radio die Herrschaft über ihr Auto verloren hat eine Autofahrerin bei Veltheim im Aargau. Ihr Wagen überschlug sich.

Durch das Radio abgelenkt, hat eine 19-jährige Autofahrerin am späten Montagabend bei Veltheim die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist von der Fahrbahn abgekommen. An einer Böschung überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen. Die äußerlich unverletzt gebliebene Unfallfahrerin wurde zur Gesundheitskontrolle ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Auto entstand Totalschaden. Das Auto sei ihr bei Ausschalten des Radios außer Kontrolle geraten, erklärte die Fahrerin gegenüber der Aargauer Kantonspolizei. (mhe)