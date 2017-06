Klingnau Goldbarren-Fund in Klingnau gibt weiter Rätsel auf

Der Goldfund in Klingnau vor fünf Jahren gibt den Ermittlern weiter Rätsel auf. Die Fingerabrücke auf den Barren konnten den Täter nicht ermitteln. Die Fingerabdrücke führten zu einem Mann, der zum Fund-Zeitpunkt im Gefängnis saß. Unklar ist auch, wer der Eigentümer der Goldbarren ist.

Klingnau/Schweiz – Zwei Gemeindemitarbeiter fanden am 28. Juni 2012 im schweizerischen Klingnau beim Mähen einen Plastiksack mit zehn Goldbarren. Fünf Jahre später ist nach wie vor mysteriös, wie die zehn Goldbarren, die 2,6 Kilogramm schwer und etwa 100 000 Franken wert sind, dorthin kamen. Recherchen der Aargauer Zeitung zeigen nun: Der Fall ist noch rätselhafter, als es bisher schien.

Bekannt war bereits vor fünf Jahren, dass die Staatsanwaltschaft am Plastiksack, in dem sich die 2,6 Kilogramm Goldbarren befanden, einen Fingerabdruck fand und diesen auch einer Person zuweisen konnte. Die Staatsanwaltschaft eröffnete ein Untersuchungsverfahren gegen die Person, konnte ihr dazu aber keine strafbaren Handlungen nachweisen.

Aktuelle Recherchen der Aargauer Zeitung zeigen: Bei dieser Person handelt es sich um einen heute 59-jährigen Mann aus Bosnien-Herzegowina, der keinen Wohnsitz in der Schweiz hatte, wie Fiona Strebel, Mediensprecherin der Staatsanwaltschaft, sagt. In Haft saß er nicht etwa wegen eines Vermögensdelikts wie Einbruch oder Diebstahl. „Er war wegen Widerhandlungen gegen das Ausländergesetz inhaftiert“, sagt Strebel. Seine Strafe hat der Bosnier mittlerweile verbüßt.

In einem solchen Fall weist das kantonale Amt für Migration und Integration (Mika) Ausländer aus Drittstaaten aus der Schweiz aus und beantragt beim Staatssekretariat für Migration ein Einreiseverbot. Was den Fall noch mysteriöser macht: Der Bosnier saß schon im Gefängnis, als die Gemeindemitarbeiter die Barren entdeckten. Er kann sie also selbst nicht am Fundort deponiert haben.

Die Ermittler konnten weder weitere Fingerabdrücke noch DNA an Goldbarren oder Plastiksack feststellen. Internationale Abklärungen der Staatsanwaltschaft ergaben keine Hinweise. Für alle Goldbarren, 50 Gramm bis ein Kilo schwer, ließ sich zwar das Herstelldatum eruieren. Die Spur verlief trotzdem im Sand, weil eine Bank die Barren erworben und weiterverkauft hatte und die neuen Eigentümer nicht registriert wurden. „Es ließ sich nicht nachweisen, dass es sich bei den Goldbarren um Deliktsgut handelt“, hält Strebel fest.

Als der Goldfund im Juli 2012 publik wurde, meldeten sich zahlreiche Personen in der Hoffnung, die Goldbarren zu erhalten – das passiert auch heute noch. „Niemand konnte jedoch darlegen, dass er als Geschädigter in einem Strafverfahren Anspruch auf diese Goldbarren hätte“, sagt Strebel. Woher sie stammen, bleibt ein Rätsel.

Rechtslage um Goldbarren ist umstritten