In seiner Mittagspause ist ein 27-Jähriger im Grand Casino Baden zum Multimillionär geworden.

In der Mittagspause zum mehrfachen Millionär geworden ist am Mittwoch ein in Baden arbeitender 27-jähriger Mann. Wie das Grand Casino Baden meldet, knackte er an einem der Spielautomaten im Casino den Swiss Jackpot und gewann 3 033 305,91 Franken. Der Glückspilz habe sich spontan entscheiden, seine Mittagspause zu einem Besuch im Badener House of Entertainment zu nutzen und dort schon nach wenigen Minuten an einer Slotmachine den millionenschweren Jackpot geknackt, heißt es in der Mitteilung des Casinos.