Kanton Aargau Gewitter halten in der Nacht zum Freitag die Feuerwehr im Kanton Aargau auf Trab

Umgestürzte Bäume, überflutete Keller und zwei Brände durch Blitzschlag sind die Bilanz von zwei Gewitterfronten, die in der Nacht zum Freitag über den Kanton Aargau gezogen sind.

Gleich zwei Gewitterfronten haben im Kanton Aargau mehrfach die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Am Donnerstagabend gingen laut Kantonspolizei etliche Meldungen aus Gemeinden zwischen Aarau und Baden über umgestürzte Bäume und geflutete Keller ein. Die zweite Gewitterfront traf Ortschaften im oberen Fricktal und in der Region Baden. In Oberkulm geriet eine Bauernscheune durch einen Blitzschlag in Brand. Auch in Wölflinswil schlug der Blitz ein und entzündete den Dachstuhl eines Wohnhauses. Die Bewohner konnten sich noch ins Freie retten.