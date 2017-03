Baden Geri Müller will Stadtammann bleiben

Trotz Nackt-Selfie-Affäre: Badens Stadtammann Geri Müller tritt im September zur Wiederwahl an.

Der wegen an eine Chat-Partnerin versandter Nackt-Selfies 2014 in die Schlagzeilen geratene Stadtammann von Baden, Geri Müller (56) tritt bei den Kommunalwahlen im September wieder auf der Liste „Team Baden“ (Grüne) an. Dies hat „Team Baden“ nach seiner Generalversammlung am 24. März bekannt gegeben. Die Kandidatur Müllers, der seit 2013 Stadtammann ist, soll die politische Kontinuität betonen. Als Folge der Nackt-Selfie-Affäre war Müller vom Stadtrat vorübergehend von seinen Führungs- und Repräsentationsaufgaben entbunden worden. (mhe)