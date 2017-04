Fisibach Gemeinde Fisibach tanzt außer der Reihe

Während neun der zehn Aargauer Hochrheingemeinden zu einer Gesamtgemeidne fusionieren wollen, will die zehnte den Kanton wechseln.

An zehn zeitgleichen Gemeindeversammlungen wurde am Donnerstagabend in den Hochrheingemeinden zwischen bad Zurzach und Fisibach über die Fusion dieser Gemeinden zu einer Gesamtgemeinde abgestimmt. Neun Gemeindeversammlungen sprachen sich für eine vertiefte Prüfung der Fusionspläne aus. Die an der Grenze zum Kanton Zürich liegende Gemeinde Fisibach dagegen lehnte nicht nur die Fusionspläne ab, sondern votierte darüber hinaus dafür, ihren Wechsel vom Kanton Aargau zum Kanton Zürich zu prüfen. (mhe)