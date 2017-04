Neuenhof Gasgrill setzt Balkon in Flammen

Kaum hat die Grillsaison angefangen, steht in Neuenhof schon ein Balkon in Flammen.

Feuer auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Neuenhof hat am Sonntagnachmittag Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Franken verursacht. Personen kamen nicht zu Schaden, meldet die Aargauer Kantonspolizei. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen in der Wohnung. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge ist der Brand im Bereich eines Gasgrills entstanden. (mhe)