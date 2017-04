Rümikon Fünf Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Fünf Schwerverletzte hat am frühen Mittwochabend ein Verkehrsunfall in Rümikon gefordert.

Auf der Rheintalstrasse in Rümikon sind am frühen Mittwochabend ein Kleinbus und ein Personenwagen zusammengeprallt. Fünf Personen, darunter zwei Kinder, mussten ins Spital gebracht werden. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung. Die vom Unfall betroffene Strecke blieb einige Stunden für den Verkehr gesperrt. Wie die Polizei meldet, war ein in Richtung Kaiserstuhl fahrender 57-Jähriger mit seinem VW Bus nach einer leichten Rechtskurve frontal mit einem in Richtung Bad Zurzach fahrenden BMW kollidiert. (mhe)