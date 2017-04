Densbüren Führerscheinneuling rutscht von der Straße

Von der Straße gerutscht und gegen einen Baum geprallt ist ein 18-jähriger Autofahrer am Samstagabend bei Densbüren. Seine 17-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt.

Von der Straße in ein Bachbett gerutscht und dort gegen einen Baum geprallt ist am Samstagabend ein 18-jähriger Autofahrer in Densbüren. Der Unfallfahrer wurde nur leicht verletzt. Seine 17-jährige Beifahrerin dagegen erlitt schwere Verletzungen. Sie musste von der Feuerwehr aus dem Autowrack befreit werden und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Dem Unfallfahrer nahm die Polizei seinen erst in diesem Jahr gemachten Führerschein ab. Zur Klärung des Unfallhergangs hat die Kantonspolizei Ermittlungen aufgenommen. (mhe)