Rothrist Frau von Fremdem sexuell bedrängt

Sexuell von einem Unbekannten bedrängt worden ist eine 19-jährige Frau am späten Donnerstagabend am Bahnhof in Rothrist. Als die Frau sich zur Wehr setzte, ergriff der Mann die Flucht. Wie die Kantonspolizei Aargau meldet, wartete die Frau am Bahnhof auf den Zug. Der hinzugekommene fremde Mann entblößte sich zunächst vor der jungen Frau. Als diese davonlief, folgte er ihr und versuchte sie zu betatschen. Als sich sein Opfer daraufhin lautstark und handgreiflich zur Wehr setzte, flüchtete der etwa 25 bis 30 Jahre alte Mann. (mhe)