Möriken Feuer unter dem Dach des Dorfgasthofs

Ein 20-Jähriger steht in Möriken im Verdacht, sein Zimmer in einem Gasthof selbst angezündet zu haben. Es entstand Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Mehrere hunderttausend Franken Sachschaden hat am Donnerstagnachmittag ein Brand im dachstock eines Gasthofs in Möriken verursacht. Der 63-jährige Wirt, der das Feuer selbst zu löschen versucht hat, musste mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Spital gebracht werden. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Bei der Brandursache geht die Polizei derzeit von Brandstiftung aus. Der 20 Jahre alte Bewohner des Zimmers, in dem das Feuer ausgebrochen war, wurde festgenommen. (mhe)