Brugg Feuer raubt Familie Dach über dem Kopf

Abgebrannt ist in Brugg das Haus einer vierköpfigen Familie. Mutter und Tochter kamen ins Krankenhaus.

Abgebrannt ist am Mittwochmorgen in Brugg ein Einfamilienhaus. Zwei Bewohnerinnen mussten mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Das von einer vierköpfigen Familie bewohnte Haus ist nicht mehr bewohnbar. Den Sachschaden gibt die Polizei mit mehreren hunderttausend Franken an. Die Brandursache ist noch unklar. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs waren Mutter und Tochter im Haus. Sie retteten sich selbst ins Freie, erlitten aber Rauchvergiftungen. Die beiden anderen Bewohnerwaren schon außer Haus. (mhe)