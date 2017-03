Remetschwil Feuer äschert mehrere Holzstapel ein

Im Wald bei Remetschwil aufgestapeltes Holz ist in der Nacht zum Montag verbrannt. Die Aargauer Kantonspolizei forscht nach der Brandursache.

Im Wald beim Egelsee in Remetschwil sind in der Nacht zum Montag mehrere Holzstapel abgebrannt. Insgesamt sind laut Meldung der Aargauer Kantonspolizei 50 Raummeter Holz verbrannt. Durch die Hitze des Feuers wurde auch fünf in der Nähe stehende Bäume so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass sie gefällt werden mussten. Menschen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 15 000 Franken. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen eingeleitet. (mhe)