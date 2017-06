Klettgau Festival der Stille feiert sein zehnjähriges Bestehen

Zum 10. Mal findet die Musik-Reihe in der Region Kaiserstuhl statt. Sechs Konzerte – von Folklore bis Klassik – stehen auf dem Programm.

„Wir wollen dem stetig wachsenden technischen Lärm mit musikalischen Veranstaltungen aus der beschaulichen Stille unserer wunderschönen Landschaft und Region begegnen“, diesen Anspruch hat sich das Team um Daria Zappa-Matesic und Massimiliano Matesic vom „Festival der Stille“ bereits vor zehn Jahren gestellt. Inzwischen hat sich das Musikfestival als festes Kulturprogramm am Hochrhein mit grenzüberschreitenden Events etabliert.

Mit der diesjährigen Veranstaltungsreihe, die insgesamt sechs Konzerte umfasst, wird das zehnjährige Bestehen gefeiert. Im malerischen schweizerischen Kaiserstuhl befindet sich der Kern des Festivals der Stille, hier haben die beiden Hauptorganisatoren, die auch die künstlerische Leitung innehaben, ihre Wahlheimat gefunden. Daria Zappa-Matesic und Massimilano Matesic sind ein Musiker Ehepaar, Daria ist Kammermusikerin, Violin-Solistin und Pädagogin, beim Züricher Kammerorchester spielt sie als Stimmführerin die zweite Geige.

Die Tessinerin ist zusammen mit ihrem Mann Massimiliano Mastesic aufgrund des Musikstudiums nach Freiburg gekommen. Dort unterrichtet der in Florenz geborene Dirigent und Komponist Orchesterleitung an der Hochschule für Musik in Freiburg, ist Leiter des Jugend-Sinfonieorchesters des Konservatoriums in Zürich und komponierte im Auftrag der Hamburger Staatsoper die Oper „Katze Ivanka“. Um die Schönheit der Musik mit ihren vielseitigen Stilrichtungen und Nuancen in Verbindung mit der liebreizenden Kulisse des mittelalterlichen Städtchens Kaiserstuhl in Szene zu setzen, riefen die beiden das „Festival der Stille“ ins Leben.

Ein speziell gegründeter Kulturverein unter gleichem Namen hilft bei der finanziellen Unterstützung und Organisation des umfangreichen Events. Neben Kaiserstuhl wurde die Stadt Bad Zurzach ins Programm involviert und auf der deutschen Seite das Weingut Engelhof bei Hohentengen. In diesem Festival-Jahr kommt auch noch eine Open-Air-Veranstaltung in Klettgau-Erzingen bei der Winzerkapelle in Mitten den Weinbergen hinzu. Somit konnte die Region am Hochrhein links und rechts des Flusses auf deutscher wie auf schweizerischer Seite in das Kulturprogramm einbezogen werden, durch das breite wie anspruchsvolle Festival-Programm werden unterschiedliche Musikliebhaber gleichermaßen angesprochen. Das Auftaktkonzert findet mit dem „Russian Furore Quintett“ am Freitag, 16. Juni in Bad Zurzach statt.

Das Programm

"Russian Furore Quintett" am 16. Juni um 20.30 Uhr mit Begrüßungsapéro ab 18.30 Uhr in der oberen Kirche Bad Zurzach. Mit Violine, Kontrabass, Bassgitarre, akustischer Gitarre und der grandiosen Stimme von Valeria Kirsanova werden alte Lieder von Edith Piaf für Begeisterung sorgen. Das Herzstück des Events ist die Festivalwoche vom 24. bis zum 27. August, vier Konzerte an vier verschiedenen Orten und Locations: "Von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt" Musik und Schauspiel aus den 30er Jahren in Berlin am 24. August um 20.30 Uhr, Kaiserbühne in Kaiserstuhl, "Smooth Jazz" mit Cheroba um 20.30 Uhr, Weingut Engelhof in Hohentengen, "Klassisches Kerzenkonzert" mit dem "Kaiser-Ensemble" am 26. August um 21 Uhr Kirche in Kaiserstuhl, "Crossover-Open-Air" mit dem Champer-Jazz-Duo bei der Winzerkapelle in Klettgau-Erzingen am 27. August um 17 Uhr. Das Nachklangkonzert am 24. November um 19.30 Uhr beendet die Festivalreihe mit dem "Orgelzauber" in Kooperation mit dem Bülacher Kinderchor Sankt Laurentius in der Kaiserstühler Kirche. Mit einem speziellen Festival-Pass ist es möglich in der ersten Platzkategorie an mindestens fünf Konzerten teilzunehmen. Weitere Informationen und Tickets im Internet (www.festivalderstille.ch).