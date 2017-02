Effingen Fenstersturz aus dem ersten Stock

Auf der Flucht vor einem Einbrecher ist eine 74-Jährige aus einem Fenster im ersten Stock ihrer Wohnung gefallen.

Aus dem Fenster im ersten Stock ihrer Wohnung gefallen ist am Freitagabend eine 74-jährige Frau in Effingen. Passanten fanden sie vor ihrem Haus und alarmierten den Rettungsdienst und die Polizei. Die Frau, die sich an nichts erinnern konnte, wurde ins Spital gebracht. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge, war in das Haus der Frau eingebrochen worden. Auch die Tür zu Schlafzimmer wurde aufgebrochen. Offenbar habe die Frau durch das Fenster flüchten wollen und ist dabei dreieinhalb Meter in die Tiefe gestürzt. Vom Einbrecher fehlt jede Spur. (mhe)