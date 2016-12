Aarau Familienfest mit viel Familienkrach

Häusliche Gewalt war über Weihnachten der Hauptgrund für Einsätze der Aargauer Kantonspolizei.

Weihnachten, das Fest der Familie war im Aargau auch das Fest des Familienkrachst. 18 Mal musste die Kantonspolizei an Heiligabend und an den beiden Weihnachtsfeiertagen wegen Fällen von häuslicher Gewalt ausrücken. Ansonsten seien es ruhige Weihnachtsfeiertage gewesen, meldet die Aargauer Kantonspolizei. Wegen Einbruch- und Einschleichediebstählen in Wohnhäuser, Mehrfamilienhäuser oder Geschäftsräume wurde die Polizei zwölf Mal gerufen. Nur einmal musste die Polizei wegen eines nicht häuslichen Streites ausrücken. (mhe)