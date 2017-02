Baden Fahrerin stellt ihr Auto auf den Kopf

Beim Wiedereinscheren auf die Normalspur mit einem anderen Auto kollidiert ist auf der A1 eine BMW-Fahrerin. Ihr Wagen überschlug sich dabei.

Ihren BMW auf den Kopf gestellt hat am Donnerstagabend eine 77-jährige Autofahrerin auf der A1 bei Baden. Wie die Polizei meldet, war die in Richtung Zürich fahrende Frau nach dem Überholen beim Wiedereinscheren auf die Normalspur mit einem dort fahrenden Opel kollidiert. Ihr Wagen überschlug sich dabei und blieb auf dem Dach liegen. Der 47-jährige Opelfahrer blieb unverletzt. Die Unfallfahrerin wurde zur Kontrolle ihres Gesundheitszustandes ins Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand Sachschaden von rund 35 000 Franken. (mhe)