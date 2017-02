Rekingen Fahrerin bei Kollision schwer verletzt

Mit einem Lastwagen zusammengestoßen ist eine 22-jährige Autofahrerin in Rekingen. Sie wurde schwer verletzt.

Bei der Kollision zwischen einem Lastwagen und einem Personenwagen ist am Montagvormittag in Rekingen die 22-jährige Personenwagenfahrerin schwer verletzt worden. Sie musste von der Feuerwehr aus ihrem Autowrack herausgeschnitten werden und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 61-jährige Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Laut Meldung der Aargauer Kantonspolizei geschah der Unfall, als die Autofahrerin vom Weiherweg in die Rheintalstraße einbog. Dort stieß sie mit dem im selben Moment herannahenden Lastwagen zusammen. (mhe)