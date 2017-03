Würenlos Fahrer mit Alkohol und ohne Führerschein

Nach kurzer Flucht von der Polizei gestellt worden ist bei Würenlos ein alkoholisierter Autofahrer, der sich einer Verkehrskontrolle entziehen wollte.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Ohne Führerschein aber mit Alkohol im Blut und drei Mitfahrern an Bord ist am Samstagmorgen ein 19-Jähriger im Aargau mit seinem BMW unterwegs gewesen. Bei der Autobahnraststätte Würenlos geriet er in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Statt zu halten, gab er Gas. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und stoppte den Flüchtenden wenig später auf einem Waldweg. Den Führerschein abnehmen konnte die Polizei dem Fahrer nicht. Er hatte keinen. Dafür hatte er Alkohol intus. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und der Mann wurde angezeigt. (mhe)