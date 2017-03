Strengelbach Fahrer gibt dem Navi Schuld an Unfall

Fahrer gibt dem Navi Schuld an Unfall

Durch das Navi abgelenkt ist ein Lieferwagenfahrer im Aargau auf der Autobahn auf ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei aufgefahren.

Auf dem Pannenstreifen der A2 bei Strengelbach auf einen Signalisationsanhänger der Autobahnmeisterei aufgefahren ist am Dienstagnachmittag ein 48-Jähriger mit seinem Lieferwagen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand allerdings Sachschaden in Höhe von rund 90 000 Franken. Durch Trümmelteile beschädigt wurde auch ein auf der Überholspur fahrender Lastwagen. Der Unfallfahrer gab gegenüber der kantonspolizei Aargau an, dass er durch das Navigationsgerät abgelenkt gewesen sei. Er wurde angezeigt. (mhe)