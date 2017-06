Kanton Aargau Erfolgloser Dieb trägt verräterisches Trikot von Lionel Messi

Ein Dieb ist beim Einbruch in eine Gaststätte in Oftringen ertappt und kurz danach geschnappt worden, weil er ein auffälliges Trikot getragen hat.

Ein dummer Dieb ist der Aargauer Zeitung in der Mittwochsausgabe einen Artikel wert gewesen. Demzufolge stieg ein 28-jähriger Mann am helllichten Tag durch das gekippte Fenster eines Restaurants in Oftringen (Bezirk Zofingen) und entwendete Bargeld und ein Portemonnaie. Jedoch wurde er von einem Nachbarn erwischt, daraufhin gab der Dieb die Wertsachen der Restaurant-Wirtin zurück, um gleich darauf die Flucht zu ergreifen. Allerdings wurde er nur wenige Meter entfernt verhaftet, geholfen hat dabei das auffällige Lionel-Messi-Trikot des Diebes.