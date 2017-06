Kanton Aargau Einwohnerrat: Darum wurde die Einbürgerung einer Türkin abgelehnt.

Der Einwohnerrat der Gemeinde Buchs bei Aarau hat das Einbürgerungsgesuch einer Türkin mit der Begründung abgelehnt, sie sei nicht genügend integriert.

Buchs/Kanton Aargau – Der Einwohnerrat der Schweizer Gemeinde Buchs bei Aarau hat einer Türkin die Einbürgerung verwehrt, obwohl sie ihr Leben lang in der Region wohnt. Die Buchser Einwohnerräte sind dem gemeinderätlichen Antrag gefolgt und haben eine 25-jährige Türkin nicht eingebürgert. Sie sprachen sich mit 20:12 bei fünf Enthaltungen gegen die Einbürgerung aus. Dies, obwohl die junge Frau, die im Saal anwesend war, in Aarau geboren ist und schon ihr Leben lang in der Region wohnt.

Sie ist mit einem Schweizer verlobt, arbeitet als Tiefbauzeichnerin in Aarau und will an der Fachhochschule studieren, wie der Rat erfuhr. Dies nicht aus dem Munde der Antragstellerin, die sich nicht äußern durfte, sondern durch Einwohnerrätin Ineke Irniger (SP, Sozialdemokratische Partei), die sich im Vorfeld mit der Türkin getroffen hatte.

Sie beschrieb diese als zurückhaltende junge Frau, die "wie eine Schweizerin Mundart spricht", beim schriftlichen Staatskunde-Einbürgerungstest 100 Prozent erreicht habe und auch Schweizer Brauchtümer lebe, wie etwa die Fasnacht im Fricktal oder der Maienzug. Von den über 80, teilweise sehr persönlichen Fragen der siebenköpfigen Einbürgerungspersonen habe sie aber nicht alle beantworten können, weil sie sehr nervös gewesen sei. Es habe noch ein zweites Einbürgerungsgespräch gegeben, das aber nicht protokolliert wurde.

Klare Vorgaben vom Kanton

Die Einbürgerungskommission hatte die Frau als "nicht genügend in die Schweiz integriert" eingestuft. Eine detaillierte Stellungnahme der Kommission war zunächst aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Präsidentin Doris Michel (CVP, Christlichdemokratische Volkspartei) wies darauf hin, dass bezüglich Einbürgerungen "der Kanton sehr klare Vorgaben gibt" und man sich "an dieses hilfreiche Instrument" halte. Man wolle wissen, wo die Antragssteller mit Menschen ihrer Gemeinde in Kontakt kämen und mit wem. Man wolle auch wissen, wo und wie sich jemand in einer Gemeinde bewegt. "Wenn man nur Migros und Aldi kennt, reicht das nicht."

Auch frage man, ob die Person andere Regionen der Schweiz besucht habe und "dazu etwas Spannendes erzählen kann". Sie kritisierte die Kandidatin auch indirekt, weil sich diese offenbar mit einem Brief an die Einwohnerräte gewandt hatte, wo sie ihre Sicht der Dinge darlegte und damit, so Michel, den Entscheid der Kommission nicht akzeptiert habe.