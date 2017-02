Bad Zurzach Einsprüche gegen die Umfahrung Zurzach verzögern das Verkehrsprojekt

Der VCS Aargau hält die geplante Version der Straßen- und Tunnelführung für die Umfahrung Bad Zurzach für unverhältnismäßig und nicht für eine endgültige Lösung.

Bad Zurzach (sgl) Gegen die 75 Millionen Franken teure Ostumfahrung von Bad Zurzach sind Einsprüche eingegangen. Eine davon vom VCS Aargau, der das Projekt als unverhältnismäßig bezeichnet. Der Kanton hat die Aargauer Altstädte in den vergangenen Jahren vom Verkehr befreit. Die Ausnahmen: Mellingen und Bad Zurzach. Wegen Einsprüchen von VCS und WWF Aargau wartet die Bevölkerung in Mellingen seit Jahren auf die Umfahrung.

Einsprüche verzögern auch die 75 Millionen Franken teure Ostumfahrung in Bad Zurzach. Der Spatenstich kann nicht wie geplant in diesem Sommer erfolgen. Das Projekt sieht vor, dass Fahrzeuge vom Zurziberg kommend vor der Ortseinfahrt rechts vorbeigeleitet werden. Nach rund 200 Metern führt die neue Straße in einen mehr als 500 Meter langen Tunnel. Kurz vor der Bahnunterführung und dem Zoll kommen die Fahrzeuge auf der Promenadenstraße ans Tageslicht. Gegen dieses Vorhaben sind 24 Einwendungen eingegangen, eine davon vom VCS Aargau.

Der Verband stellt sich gegen die Ostumfahrung. Das Projekt sei unverhältnismäßig, der Nutzen einer Umfahrung zu gering, sagt Geschäftsführer Fabio Gassmann. Sogar in Fällen mit wesentlich mehr Verkehr würden Ortsdurchfahrten ohne Umfahrung saniert. "Mit flankierenden Maßnahmen wie Tempo 30, baulichen Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung oder Begegnungszonen kann auch ohne Umfahrung das Lärmproblem gelöst sowie die Sicherheit für Fußgänger und Velofahrer erhöht werden", sagt Gassmann. Diese Maßnahmen seien auch nötig, falls der Tunnel gebaut werde. "Prognosen zeigen, dass der Verkehr in Zukunft zunimmt.

Auch wenn die Umfahrung den Flecken kurzfristig entlastet, auf längere Zeit hinaus werden wieder mehr Fahrzeuge durch Bad Zurzach fahren", ist er überzeugt. Ohne Temporeduktionen oder Verkehrsinseln stehe man trotz Tunnel früher oder später vor dem gleichen Problem.

Falls der Kanton die Umfahrung dennoch realisiert, fordert der Verband, dass der Tunnel verlängert wird. Die Autos und Lastwagen sollen bereits am Fuße des Zurzibergs kurz vor Dorfeingang unter dem Erdboden verschwinden. Ansonsten gehe ein schützenswerter Lebensraum verloren, sagt Gassmann. Doch den Tunnel zu verlängern, sei mit vernünftigen Mitteln nicht möglich, sagt Walter Waldis vom kantonalen Baudepartement. Zudem würde dies das Ortsbild noch mehr beeinträchtigen. "Der Tunnel würde weit über das Terrain hinausragen und eine für die Anwohner kaum verträgliche Beeinträchtigung darstellen."

Außerdem sei er mit einem Gefälle von zehn Prozent schon sehr steil ausgelegt und die Gefällstrecke müsste verlängert werden. Dies sei keine Option: "Einerseits werden die Lastwagen bergauf zu stark abgebremst. Andererseits ist dies bei einem Brand gefährlich." Denn ein zu steiler Tunnel wirke bei einem Feuer wie ein Kamin. Schon jetzt hat der Kanton viele Notausgänge und eine Tunnel-Lüftung eingeplant. Mitunter ein Grund, wieso der Große Rat 2014 über einen Zusatzkredit von 16 Millionen Franken abstimmen musste. Ursprünglich hatte das Parlament einen Kredit von 49 Millionen bewilligt. Weitere zehn Millionen steuert Bad Zurzach bei.

Auf den Tunnel zu verzichten, ist für den Kanton keine Option. "Heute fahren rund 11 000 Fahrzeuge täglich durch Bad Zurzach. Das sind zu viele, um in den Spitzenstunden nur mit flankierenden Maßnahmen den Verkehr genügend beruhigen zu können", sagt Waldis. "Zudem soll eben die Umfahrung den zunehmenden Verkehr aufnehmen und dadurch das Zentrum des Fleckens aufwerten." Neben dem VCS haben auch Anwohner Einwendungen eingereicht. Manche störten sich an Stützmauern und Lärmschutzwänden, andere hätten Mühe, ihre Parkplätze oder einen Teil des Gartens abzutreten. Obwohl die geplante Umfahrung vor allem unterirdisch ist, verändert sich wegen der Notausgänge und Lüftungen die Oberfläche. Waldis hofft, dass in Gesprächen eine Lösung gefunden wird. Ungeachtet dessen verzögert sich der Baustart mindestens bis 2019. "Optimistisch gerechnet", sagt Waldis. Denn der Kanton muss die Projektänderungen nochmals öffentlich auflegen, voraussichtlich im Sommer.