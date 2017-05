Kanton Aargau Einfamilienhaus in Endingen wird bei Brand zerstört

Bei einem Brand wurde ein Einfamilienhaus in Endingen komplett zerstört.

In Endingen in der Nähe von Bad Zurzach ist laut Meldung der Kantonspolizei Aargau ein Einfamilienhaus niedergebrannt. Eine fünfköpfige Familie verlor ihr ganzes Hab und Gut und ist nun obdachlos. Die Familie mit drei Kindern konnte sich, nur mit den Kleidern am Leib, aus dem brennenden Haus retten. Das Großaufgebot der Feuerwehr, die eintraf als das Haus bereits in vollen Flammen stand, konnte den Brand zwar schnell löschen, aber das Wohnhaus war nicht mehr zu retten. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hunderttausend Franken. (eba)