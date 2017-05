Kanton Aargau Eine Sportkletterin verunglückt in einem Klettergarten

Vier Meter in die Tiefe gestürzt ist eine Sportkletterin in einem Klettergarten bei Küttigen im Kanton Aargau und hat sich dabei schwer verletzt.

Eine Sportkletterin stürzte in einem Klettergarten bei Küttigen im Kanton Aargau laut Medienberichten vier Meter in die Tiefe und musste von der Schweizer Rettungsflugwacht (Rega) per Helikopter gerettet werden. Aufgrund des felsigen Geländes und des dichten Baumbestands gestaltete sich die Bergung der schwer verletzten Kletterin äußerst schwierig. Gemeinsam mit einem Höhenretter der Berufsfeuerwehr sei es gelungen, die Verunglückte per Rettungswinde auszufliegen. Mit schweren Rückenverletzungen wurde sie ins Spital geflogen.