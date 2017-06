Kanton Aargau Einbrecher rauben ein Schmuckgeschäft in Baden aus

Zwei Einbrecher haben die Tür eines Schmuckgeschäfts in Baden eingeschlagen und sind vor dem Eintreffen der Polizei mit der Beute verschwunden.

Zwei Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag in ein Schmuckgeschäft in Baden eingebrochen und unerkannt mit ihrer Beute entkommen. Nach Polizeiangaben trafen die Beamten nur wenige Minuten nach Alarmeingang am Tatort ein, dennoch waren die Einbrecher schon verschwunden. Auch die Suche mit einem Polizeihund blieb erfolglos. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die schwarzgekleideten Täter mit einem Vorschlaghammer die Eingangstür eingeschlagen, um sich Zutritt zu verschaffen. Wie hoch der Wert der Beute ist, war zunächst noch nicht klar.