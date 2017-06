Kanton Aargau Einbrecher rasen in Bülach mit Auto in Schmuckgeschäft

Einbrecher rasen in Bülach mit Auto in Schmuckgeschäft

Mit dem Auto sind in Bremgarten zwei Einbrecher in das Schaufenster eines Schmuckgeschäfts gerast. Die Täter flüchteten zu Fuß, konnten aber von der Polizei gestellt werden.

Zwei Einbrecher fuhren in Bremgarten (Kanton Aargau) mit ihrem Auto in das Schaufenster eines Schmuckgeschäftes. Die ausgelöste Alarmanlage rief schnell die Polizei auf den Plan. Anwohner hatten die Fahrt des Renault Kangoos beobachtet und berichteten über zwei zu Fuß flüchtende Männer. Laut Kantonspolizei wurde sofort eine Großfahndung ausgelöst. Die Polizisten konnten nur wenig später in der Nähe einer Kaserne zwei verdächtige Männer, auf die die Beschreibung passte, ermitteln. Die 22- und 23-jährigen Männer ließen sich widerstandslos festnehmen.