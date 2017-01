Windisch Einbrecher an Silvester besonders aktiv

Als die meisten Aargauer an Silvester den Jahreswechsel feierten, nutzten mehrere kriminelle Gestalten den allgemeinen Trubel für einen illegalen Eigentumswechsel.

Einbrecher haben sich in der Silvesternacht die Abwesenheit von Hausbewohnern zunutze gemacht und sind im Aargau in über ein Dutzend Einfamilienhäuser und Wohnungen eingestiegen, meldet die Aargauer Kantonspolizei. Besonders betroffen waren die Regionen Baden und Zufikon. Die Täter erbeuteten Schmuck und Bargeld in noch nicht festgestelltem Gesamtwert. In Windisch störte sogar die Anwesenheit des Wohnungsmieters die Einbrecher nicht an ihrem Tun. Sie flohen erst, als sie von ihrem erwachten Opfer entdeckt wurden. (mhe)