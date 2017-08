Kanton Aargau Ein Motorradfahrer verunglückt auf dem Weg von Kölliken nach Uerkheim schwer

Beim Überholen eines Lieferwagens mit Anhänger hat ein Motorradfahrer am Dienstag laut Polizei bei Kölliken ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen und ist schwer verunglückt.

Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist bei Kölliken, Bezirk Zofingen, schwer verunglückt. Der junge Mann war am Dienstagnachmittag auf dem Weg von Kölliken nach Uerkheim. Beim Überholen eines Lieferwagens mit Anhänger, so der erste Erkenntnisstand der Polizei, übersah er offensichtlich ein entgegenkommendes Fahrzeug und prallte frontal auf das Auto. Der Motorradfahrer musste mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht werden. Beim Motorrad und an zwei weiteren Autos soll ein Schaden von rund 20 000 Franken entstanden sein.