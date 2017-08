Kanton Aargau Ein Lieferwagenfahrer verursacht mit einem filmreifen Unfall ein Verkehrschaos

Die stundenlange Sperrung von Straße und Bahnlinie sind die Folge eines filmreifen Unfalls mit einem Lieferwagenfahrer bei Würenlos im Bezirk Baden.

Ein 23-jähriger Lieferwagenfahrer ist bei Würenlos, Bezirk Baden, auf den Bahngleisen gelandet und hat ein Verkehrschaos verursacht. Der Unfall ereignete sich laut Kantonspolizei am Donnerstagnachmittag, als der Fahrer außerhalb des Ortes in einer Kurve die Kontrolle über seinen Lieferwagen verlor, in filmreifer Manier in einer Wiese landete, dann zurück auf die Straße steuerte, auf eine Böschung zuraste, sich dabei überschlug und letztlich auf den Bahngleisen liegen blieb. Straßen und Bahnlinie mussten für Stunden gesperrt werden.