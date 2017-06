Kanton Aargau Ein Auffahrunfall mit zwei Verletzten führt auf der A 3 zu einem langen Rückstau

Zwei Verletzte und ein langer Rückstau auf der A 3 bei Zeiningen sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Dienstag.

Ein heftiger Auffahrunfall auf der A 3 in Höhe von Zeiningen (Kanton Aargau, Bezirk Rheinfelden) forderte nach Polizeiangaben am Dienstag zwei Verletzte und führte zu schweren Verkehrsbehinderungen und langem Rückstau in Fahrtrichtung Zürich. Ein 44-jähriger Autofahrer prallte im Kolonnenverkehr aus noch unbekannten Gründen in das Heck des vorausfahrenden Autos, das gegen die Leitplanke geschleudert wurde und auf dem Dach liegenblieb. Die Fahrerin wurde leicht verletzt, ebenso der Unfallverursacher. Bei beiden Autos entstand Totalschaden.