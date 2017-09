Kanton Aargau Ein 82-Jähriger verursacht im Feierabendverkehr in Baden einen schweren Unfall

Ein 82-Jähriger verursacht im Feierabendverkehr in Baden einen schweren Unfall

Das Schaufenster eines Brautmoden-Geschäfts in Baden beendet am Mittwochabend die Fahrt eines 82-Jährigen, der zuvor bereits mit mehreren Ampelanlagen kollidiert ist. Der Fahrer wurde schwer verletzt ins Spital gebracht.

Im Feierabendverkehr hat ein 82-jähriger Autofahrer am Mittwochabend in Baden einen heftigen Unfall verursacht. Zum Hergang informiert die Kantonspolizei, dass der Fahrer an der Gstühl-Kreuzung aus noch ungeklärtem Grund rechts von der Fahrbahn abkam, eine vor einer Ampel stehende Fahrzeugkolonne überholte, mit mehreren Ampelanlagen kollidierte und erst vor dem Schaufenster eines Brautmoden-Geschäfts zum Stehen kam. Der Fahrer wurde schwer verletzt ins Spital gebracht. Der entstandene Schaden wird auf 50 000 Franken geschätzt.