Aarau Eidgenossen bewaffnen sich

Angst vor Terror und Einbrechern lässt die Schweizer vermehrt zur Waffe greifen. Die Zahl der genehmigten Waffenerwerbsscheine ist um 30 Prozent gestiegen.

Die Zahl der Waffenkäufe durch Privatpersonen hat sich im vergangenen Jahr schweizweit um bis zu 30 Prozent erhöht, meldet das Schweizer Radio SRF unter Berufung auf die Auswertung von Genehmigungen für Waffenerwerbsscheine in verschiedenen Kantonen. Im Kanton Aargau gab des laut SRF eine Steigerung der Zahl von Genehmigungen um 5117, was knapp 30 Prozent entspricht. In den Kantonen Solothurn, Glarus und Thurgau lag die Steigerung bei 30 Prozent und darüber. Als Gründe werden Angst vor Terroranschlägen und Einbrüchen angenommen. (mhe)