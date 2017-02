Magden Dreister Dieb schleicht sich ins Haus ein

Während sich die Hausbewohner vor ihrem Haus aufhielten, hat sich in Magden ein dreister Dieb ins Haus geschlichen.

Einen Dieb überrascht haben Hausbewohner am späten Sonntagnachmittag in ihrem Haus in Magden, als sie von draußen wieder ins Haus zurückkamen. Der Dieb hatte sich durch die unverschlossene Haustür ins Hausinnere geschlichen, als sie sich draußen aufhielten. Der etappte Täter konnte zunächst flüchten. Eine Patrouille der alarmierten Kantonspolizei konnte wenig später in Tatortnähe einen Tatverdächtigen festnehmen, der im Fahndungsregister zur Festnahme ausgeschrieben war. Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg ermittelt. (mhe)