Frick Drei Tote bei Frontalzusammenstoß

Auf der Staffeleggstrasse bei Densbüren im Kanton Aargau prallten am Mittwoch zwei Autos heftig zusammen. Einsatzkräfteder Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste rückten umgehend vor Ort aus. Ein junger Mann verstarb noch auf der Unfallstelle, zwei weitere im Spital. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau hateine Untersuchung eröffnet. Die vom Unfall betroffene Strecke musste mehrere Stunden gesperrt werden. Die Kantonspolizei sucht Augenzeugen.

Zwei Autos prallten laut Kantonspolizei am Mittwochabend, 4. Januar, kurzvor 21 Uhr vor Asp (Gemeinde Densbüren) zusammen. Ein 37-jähriger Schweizer fuhr mit seinem VW Golf von Densbüren herkommend auf der Hauptstraße Richtung Staffelegg. Gleichzeitig kam ihm bergabwärts fahrend ein roter Peugeot 207, besetzt mit drei jungen Männern, entgegen. In der Folge dürfte der Peugeot-Fahrer ins Schleudern geraten sein. Dabei kam es zur heftigen Kollision zwischen den Autos. Der Peugeot kam in der Folge links der Fahrbahn in einer Böschung in Endlage. Die Insassen waren zum Teil eingeklemmt und mussten durch die Strassenrettung der Stützpunktfeuerwehr Frick geborgen werden.Ein Insasse des Peugeots, ein 19-jähriger Iraker mit Wohnsitz in Deutschland, verstarb noch auf der Unfallstelle. Ein weiterer Mitfahrer, ein gleichaltriger Iraker aus dem Bezirk Aarau, wurde mit schweren Verletzungen durch denRettungshelikopter (AAA) ins Spital geflogen. Dort erlag er in der Nacht seinen schweren Verletzungen. Der Lenker dieses Autos, ein 21-jähriger Iraker aus dem Bezirk Bremgarten, verstarb am Folgetag ebenfalls im Spital. Der 37-jährige VW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und musste im Spital ambulant behandelt werden.Zur Unfallzeit herrschten im betroffenen Streckenabschnitt winterliche Straßenverhältnisse. Am Nachmittag setzte in der Region der Schneefall ein.Die zuständige Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau hat zur Klärung der Unfallursache eine Untersuchung eröffnet. Die total beschädigten Unfallfahrzeuge wurden vorläufig sichergestellt.Die Hauptstraße zwischen Densbüren und Staffelegg-Passhöhe musste für die Dauer der Tatbestandsaufnahme bis etwa 2.40 Uhr gesperrt werden. Die im Einsatz stehenden Feuerwehren der Region leiteten den Verkehr während dieser Zeit um. Der Sachschaden an den Unfallautos beträgt zirka 40 000Franken. Neben Patrouillen der Kantonspolizei standen die Stadtpolizei Aarau, die Regionalpolizei oberes Fricktal, die Feuerwehren Frick, Herznach-Ueken, Densbüren-Asp und Küttigen sowie mehrere Ambulanzen und ein Rettungshelikopter im Einsatz. Die Mobile Polizei in Schafisheim (Telefon 004162 886 88 88) sucht Zeugen, die Angaben über den Unfallhergang oder das Fahrverhalten des roten Peugeots (Strecke Küttigen – Densbüren via Staffelegg-Passhöhe) machen können.