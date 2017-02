Menziken Drei Autos verbrennen in privater Tiefgarage

In der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Menziken sind drei Autos vollständig ausgebrannt.

Feuer in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses im aargauischen Menziken hat am Freitagmorgen mehrere zehntausend Franken Sachschaden verursacht. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Wie die Kantonspolizei meldet, war das Feuer in der Nähe eines geparkten Autos ausgebrochen. Die Ursache des Brandausbruchs ist noch ungeklärt. Experten der Kantonspolizei haben Ermittlungen aufgenommen. Drei Personenwagen seien in dem Feuer vollständig ausgebrannt. Mehrere weitere Autos seien schwer beschädigt worden. (mhe)