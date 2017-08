Bad Zurzach Die internationale Katzenausstellung in Bad Zurzach ist ein Schaulaufen der Samtpfoten

Mehr als 240 Tiere nehmen an der internationalen Katzenausstellung in Bad Zurzach teil. Außerdem gibt es Modellschiffe des Aargauischen Schiffsmodellbau-Klubs zu sehen.

Die internationale Katzenausstellung in der Dreifachturnhalle des Tiergarten-Schulhauses zog Züchter und Besucher aus allen Himmelsrichtungen an: Mehr als 240 Rassekatzen waren zu sehen. Parallel waren Modellschiffe des Aargauischen Schiffsmodellbau-Klubs ausgestellt.

Was ist schon ein beigegräuliches Fell mit dunklen Punkten und Streifen gegen ein solches in Charcoal mit gelben und schwarzen Rosetten, wie die junge Bengali-Schönheit Kalindi Chani es trägt? Aber noch viel weniger als Äpfel mit Birnen kann man Haus- mit Rassekatzen vergleichen. Zwar schlafen diese und jene am liebsten stundenlang. Hauskatzen tun dies aber eher selten auf rosa Samt und himmelblauer Seide. Colorado River of Night and Eclipse, seines Zeichens edler Main-Coon-Kater, allerdings bevorzugte, entspannt im Klo, sprich im Kistchen, zu träumen. So schön und edel sie auch sind – die Perser, Thai, Ägyptische Mau, Heiligen Birma – sie schnurren und spielen, strecken und putzen sich, sind mal Gourmets, mal Gourmands. Kurzum: Auch sie sind grundsätzlich einfach Katzen und Kater. Schaulaufen der Hauskatzen an der internationalen Katzenausstellung in Bad Zurzach.

Ob Abessinierkatze, Sphynx-Katze, Europäische Kurzhaarkatze oder Korat-Katze. An der internationalen Katzenausstellung in Bad Zurzach kamen heute Katzenfans aus aller Welt auf ihre Kosten. Die Katzenbesitzer ließen dabei nichts unversucht, ihre Liebsten im besten Licht zu präsentieren. Aber ein so großer internationaler Champion wie die Burma chocolate-Dame Bella Serafina von Puccino ist schon eine Katzen-Klasse für sich. Aber wie gar so manches andere auch, ist auch das Exterieur von Katzen Geschmackssache. Den einen gefallen die Devon Rex mit ihren großen Ohren und dem kurzen, gewellten Fell. Andere ziehen die kräftige Rag Doll oder die unkomplizierte Norwegische Waldkatze mit ihren halblangen, seidigen Haaren vor.

Aus allen Himmelsrichtungen waren Züchter nach Bad Zurzach gekommen – aus Wien, Prag, Turin, Florenz, Wittnau, Waldshut, Schlieren. Dicht an dicht schoben sich die Besucher staunend und kommentierend, an den Ausstellungskäfigen vorbei an Cindy Crawford auf vier Beinen, Dolce Julia und Mata Hari. Ein Hingucker ist auf jeden Fall Dolly von Tribo, ein weißes British Kurzhaar-Mädchen mit hellgrauen Ohren, Näschen und Schwanz.

Dann waren da, vor dem Schulhaus, auch noch Modellschiffe ausgestellt. Über freundschaftliche Beziehungen zu Mitgliedern des Katzenclubs Aargau-Solothurn hatte der Aargauische Schiffsmodellbau-Klub sich an die Ausstellung angedockt. Hinter dem Schulhaus war ein mobiles Bassin aufgebaut, auf dem Schiffchen herumtuckerten. Zum Beispiel die MS Hallwil. Reto Fornasieri aus Wettingen hat sie erschaffen, nicht mit einem Bausatz, sondern von Grund auf. Rund 600 Stunden habe er dafür aufgewendet, sagt der Informatiker und verweist auf ein besonderes Schmuckstück in der Ausstellung, das Modell der "La Real de France", einer Galeere aus dem 17. Jahrhundert. Die allerdings ist aus einem Bausatz entstanden.