Kanton Aargau Die Suchtstelle im Kanton Aargau hat 2016 mehr Spritzen für Drogensüchtige abgegeben

Die Abgabe von sauberen Spritzen an Drogensüchtige durch die Suchthilfe im Kanton Aargau hat sich im vergangenen Jahr verdoppelt im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings sind nicht viel neue Abnehmer dazugekommen, diese kommen nur häufiger.

Die Suchthilfe im Schweizer Kanton Aargau gibt gratis saubere Spritzen an Drogensüchtige ab, um sie vor Krankheiten, wie Hepatitis oder dem HI-Virus, zu schützen. Die Nachfrage ist stark angestiegen: 9400 Spritzen wurden 2016 abgegeben – mehr als doppelt so viele wie 2015. Die Abgabe von sauberen Spritzen an Drogensüchtige dient der Schadensminderung. Süchtige sollen sich nicht auch noch einem gesundheitlichen Risiko aussetzen, indem sie sich schmutzige Nadeln in die Venen stecken. Bei der Suchthilfe können sie steriles Spritzmaterial beziehen. Anonym und ohne Beratungszwang. Der Schrank neben der Empfangstheke ist gefüllt mit sterilen Pads zum Desinfizieren, mit Nadeln und Spritzen. Konsumieren dürfen die Süchtigen nicht vor Ort. Anders als in anderen Kantonen gibt es im Aargau keine Fixerstübli. Bisher scheiterten alle Versuche an der Finanzierung.

Vergangenes Jahr hat die Suchthilfe in Aarau 9400 Spritzen abgegeben. Das sind mehr als doppelt so viele wie 2015. Damals waren es 3550 Spritzen. Gibt es im Aargau also wieder mehr Fixer? Der Geschäftsführer der Suchthilfe, Hans Jürg Neuenschwander, ist vorsichtig: „Wir können noch nicht sagen, ob das ein neuer Trend ist und müssen die Entwicklung weiter beobachten.“

Bis Ende Mai 2017 haben die Süchtigen 4000 Spritzen bezogen. 2016 waren es Ende Mai 2350 Stück. Die Suchthilfe gibt in Aarau nachmittags sauberes Spritzmaterial ab. Die Aufgabe übernimmt immer die gleiche Mitarbeiterin. Sie führt auch Statistik. Wie alt die Drogensüchtigen sind und woher sie kommen, wird nicht erfasst. "Das Angebot ist niederschwellig und anonym", sagt Stellenleiterin Anna-Barbara Villiger. Es seien aber mehr Männer als Frauen, die Spritzen holen.

Die Süchtigen dürfen so viele Nadeln und Material mitnehmen, wie sie möchten. Bei den Spritzen gibt es eine Beschränkung auf 50 Stück pro Abgabe und bei den Flash-Boxen werden maximal zwei abgegeben. In einer solchen Box gibt es neben Spritzen Desinfektions-Tücher, Kochsalzlösung und Ascorbinsäure. Letztere brauchen die Süchtigen, um ihre Drogen aufzukochen. „Weil die Flash-Box im Einkauf zwei Franken kostet, mussten wir diese Beschränkung einführen“, sagt Villiger. „So können wir verhindern, dass die Boxen auf der Straße weiterverkauft werden.“ Obwohl auch die Kontakte von 326 im Jahr 2015 auf 507 im vergangenen Jahr gestiegen sind, seien kaum neue Gesichter aufgetaucht – die bisherigen sind nur häufiger gekommen. Das stellt auch Christine Vögele, Leiterin der Sektion Gesundheitsförderung und Prävention beim Gesundheitsdepartement, fest: „Die Zahl der Konsumierenden hat sich nicht stark verändert, vielmehr haben sie mehr Spritzen abgeholt.“ Das lasse sich unter anderem auf ein „gesteigertes Bewusstsein bezüglich Krankheitsübertragung und Hygiene zurückführen“.